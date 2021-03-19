Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента.

В Грузии умерла 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе из города Ахалцих, которая накануне попала в реанимацию после вакцинации от коронавируса.

Читайте также"Преимущества превышают риски": в бюро ВОЗ в Украине сделали заявление о вакцине AstraZenecaОб этом пишет «Грузия онлайн» со ссылкой на сюжет телеканала «Мтавари».

Отмечается, что девушка получила дозу вакцины AstraZeneca. Через полчаса у нее, предположительно, развился анафилактический шок. Ее на реанимобиле доставили в клинику Тбилиси.

К сожалению, предусмотренное протоколом лечение не принесло положительных результатов. Пациентка оставалась в критическом состоянии, несколько раз врачам приходилось восстанавливать работу сердца.

Сообщается, что Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания, Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

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Автор: Катерина Шварц