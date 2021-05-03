Движение междугороднего транспорта не ограничивается / Иллюстрация REUTERS
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии с 3 мая остановили работу муниципального транспорта и объявили дополнительные выходные.
Об этом сообщает портал Новости Грузии.
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Ограничения работы городских автобусов и тбилисского метро будут действовать до 12 мая включительно.
Движение междугороднего транспорта не ограничивается.
Также 4-11 мая в Грузии объявлены нерабочими днями для снижения мобильности граждан.
Карантин в Грузии
- Работу транспорта в Грузии остановили 28 ноября и возобновили с 8 февраля, кроме выходных.
- С 27 февраля муниципальный транспорт начал работать и в выходные, а также возобновила работу железная дорога.
- Сейчас в Грузии эпидемиологи фиксируют третью волну коронавируса.
- С начала пандемии в Грузии обнаружили почти 300 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 4 тысячи из них летальные.
- 15 марта в стране стартовала кампания по вакцинации. На данный момент прививки получили более 16 тысяч человек.
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