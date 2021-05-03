Ограничение работы городских автобусов будет действовать до 12 мая.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии с 3 мая остановили работу муниципального транспорта и объявили дополнительные выходные.

Об этом сообщает портал Новости Грузии.

Читайте такжеВ мире с начала пандемии COVID-19 заболели около 153 миллионов человек

Ограничения работы городских автобусов и тбилисского метро будут действовать до 12 мая включительно.

Движение междугороднего транспорта не ограничивается.

Также 4-11 мая в Грузии объявлены нерабочими днями для снижения мобильности граждан.

Карантин в Грузии

Работу транспорта в Грузии остановили 28 ноября и возобновили с 8 февраля, кроме выходных.

С 27 февраля муниципальный транспорт начал работать и в выходные, а также возобновила работу железная дорога.

Сейчас в Грузии эпидемиологи фиксируют третью волну коронавируса.

С начала пандемии в Грузии обнаружили почти 300 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 4 тысячи из них летальные.

15 марта в стране стартовала кампания по вакцинации. На данный момент прививки получили более 16 тысяч человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко