Нынешнее развитие по количеству выявленных заражений дает основания утверждать о переломе третьей волны коронавируса.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил об остановке третьей волны эпидемии коронавируса в стране.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

"Третья волна, похоже, остановлена. Такой тренд сейчас установился", - сказал Шпан в пятницу, 7 мая, на пресс-конференции в Берлине.

Чиновник отметил, что в настоящее время наблюдается стабильное снижение количества выявленных заражений коронавирусом.

Впрочем, по словам Шпана, а также руководителя Института имени Роберта Коха Лотара Вилера, слишком существенные ослабления ограничений в это время могут быть опасны. По мнению Вилера, для существенных ослаблений нужно, чтобы "значительно больше 80 процентов" населения имели иммунитет против коронавируса. В таком случае хоть заражения и будут, но к новым волнам эпидемии дело уже не дойдет, пояснил он.

Ситуация с коронавирусом в Германии: количество заболевших и вакцинированных

В Германии, по данным правительства, по состоянию на 6 мая 8,8 процента населения прошли полную вакцинацию, а 31,5 процента были вакцинированы хотя бы один раз. 7 мая в ФРГ было зафиксировано почти 18,5 тысячи новых случаев заражений, что на 5,8 тысячи меньше, чем на прошлой неделе.

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Автор: Леся Лещенко