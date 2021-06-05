Компанию подозревают в том, что она использовала сервис Marketplace, чтобы собирать данные, которые потом применяла против конкурентов.

Еврокомиссия начала официальное расследование против американской корпорации Facebook по делу о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе сервиса по продаже товаров - Facebook Marketplace.

Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, пишет DW.

В Еврокомиссии подозревают, что, когда конкурирующие компании рекламируют свои услуги на Facebook, корпорация может получать коммерчески ценные данные, в том числе о предпочтениях потребителей, и затем использовать их против соперников.

В самой компании отрицают все обвинения. "Мы продолжим в полном объеме сотрудничать со следствием, чтобы показать, что подозрения безосновательны", - подчеркивают в концерне.

Читайте такжеИтальянский регулятор оштрафовал Google на 102 миллиона евро

Реклама в Facebook

Сервис Facebook Marketplace работает с 2016 года. Там продаются, в том числе автомобили, велосипеды, мебель, одежда, смартфоны. Использование площадки - бесплатное, финансируется она за счет рекламы. В компании говорят, что благодаря сервису увеличивают свою целевую аудиторию и расширяют список услуг для пользователей.

По итогам первого квартала 2021 года прибыль Facebook выросла до 9,5 млрд долларов, что почти в два раза выше показателя того же периода 2020-го. В частности, выручка от рекламы выросла на 46%, до $25,4 млрд. Выросло также число активных пользователей Facebook: в марте оно составило 2,85 млрд человек.

Всеми соцсетями и мессенджерами концерна, в который входят Instagram и WhatsApp, за месяц воспользовались 3,45 млрд человек. На рост доходов Facebook сказалось значительное увеличение объема рекламы в соцсети.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий