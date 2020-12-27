Больницу эвакуировали и закрыли, а пациентов перевели в государственную больницу в Каире.

В Египте в результате пожара в частной больнице на окраине Каира, где лечили больных COVID-19, погибли по меньшей мере семь человек и несколько пострадали.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

Читайте такжеЕще две страны сообщили о случаях нового штамма коронавируса – СМИОтмечается, что пожар произошел в субботу в больнице Миср Аль Амаль примерно в 30 км к северо-востоку от центра Каира. Больницу эвакуировали и закрыли, а пациентов перевели в государственную больницу в Каире.

Согласно предварительному расследованию, причина возникновения пожара – неисправность электросети.

Следует заметить, что за последнюю неделю в Египте резко возросло количество официально подтвержденных случаев коронавируса. Эксперты в области здравоохранения и некоторые чиновники заявляют, что реальные цифры могут быть гораздо выше из-за низкого уровня государственного тестирования на ПЦР и исключения частных результатов тестов из данных министерства.

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Автор: Алина Вишневская