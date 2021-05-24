Всего неизвестные похитили золотых и серебряных драгоценностей на сумму более 1,4 миллиона долларов.

В Британии из замка Арундел украли украшения королевы Марии Стюарт, в том числе четки, с которыми она была во время казни в 1587 году.

Об этом сообщает ВВС.

Также были украдены другие золотые и серебряные драгоценности (в том числе коронационные чаши) общей стоимостью более 1,4 миллиона долларов.

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Представитель замка Арундел заявил, что украденные предметы имеют "бесценное историческое значение".

Как сообщается, воры проникли через окно и разбили стеклянный шкаф, в котором хранились драгоценности.

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Автор: Екатерина Лиманская