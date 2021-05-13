В Западном Йоркшире (Великобритания) банда из 29 мужчин азиатского происхождения похитила 13-летнюю девочку и насиловала ее на протяжении семи лет.
Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчинам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений на сексуальной почве в отношении одной жертвы.
Отмечается, что обвиняемые сексуально эксплуатировали девушку с 2003 по 2010 год, когда ей было от 13 до 20 лет.
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Британская пресса не указывает этническую принадлежность насильников, но судя по фамилиям – многие из них могут иметь пакистанское происхождение.
Суд над мужчинами состоится в магистрантском суде Брэдфорда 7 и 9 июля. Восемь подозреваемых, задержанных в ходе расследования, были освобождены без предъявления обвинений.
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