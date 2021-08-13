В Генте автомобилистов будут наказывать за громкую музыку, рев мотора или "взрывы" из глушителя.

В Бельгии впервые разрешили конфисковать автомобили за шумовое загрязнение города.

Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующее распоряжение было принято муниципальными властями 260-тысячного Гента после июньских акций протеста против слишком шумных автомобилей.

На этом фоне в июле водителям запретили громко включать музыку в своих авто, либо использовать шумные двигатели или выхлопные трубы.

Читайте такжеЕвросоюз оштрафовал крупнейших автопроизводителей за вредные выбросыНарушителей будет ждать не менее 72 часов административного ареста, а также оплата счета за буксировку их машины и хранение ее на штрафплощадке.

По итогам года, когда будет оценена эффективность такого закона, его действие могут либо отменить, либо ввести на постоянном основании.

Чиновники пока не называют количество изъятых автомобилей, но утверждают, что местных жителей такое ограничение устроило.

О введении аналогичных запретов подумывают и в других нидерландских городах, в том числе Амстердаме, Утрехте, Роттердаме и Гааге.

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения связывает шумовое загрязнение с рядом проблем со здоровьем, например, потерей слуха, шумом в ушах, сердечными заболеваниями, нарушением сна и общим раздражением.

Вредным считается постоянный шум, превышающий 55 децибел. А для нормального сна необходимо соблюдение шумового фона на уровне не более 30 децибел.

Ранее УНИАН уже сообщал, как именно постоянный шум негативно влияет на организм человека.

Автор: Станислав Кожемякин