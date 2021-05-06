В Беларуси на месте сожженной нацистами деревни Шуневка в Витебской области, где теперь создан мемориал, провели "театрализованную историческую реконструкцию" сожжения жителей деревни.
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Всего в Докшицком районе погибли более 20 тыс. людей и были сожжены 97 деревень - в том числе три деревни (Шуневка, Азарцы и Золотухи) - вместе с населением.
В ролике реконструкции, опубликованном Telegram-каналом Luxta, видно, как под крики, немецкую речь и звуки стрельбы люди в форме полицаев ведут женщин к мемориалу - на "казнь".
Затем к участницам выбегают другие люди с красными лентами и бегают вокруг, имитируя пламя. При этом аудио, звучащее на фоне, похоже на фрагмент из фильма.
В программе мероприятий, опубликованной на сайте областной газеты "Витебские вести", говорится, что реконструкция называлась "Помните, люди" и была организована "для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района".
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