Действо организовали, в частности, для учеников местной гимназии.

В Беларуси на месте сожженной нацистами деревни Шуневка в Витебской области, где теперь создан мемориал, провели "театрализованную историческую реконструкцию" сожжения жителей деревни.

Читайте такжеВ России анонсировали военный парад детсадовцев на 9 маяДеревню сожгли немецкие оккупанты в рамках карательной операции 22 мая 1943 года вместе с местными жителями - женщинами, детьми и пожилыми людьми.

Всего в Докшицком районе погибли более 20 тыс. людей и были сожжены 97 деревень - в том числе три деревни (Шуневка, Азарцы и Золотухи) - вместе с населением.

В ролике реконструкции, опубликованном Telegram-каналом Luxta, видно, как под крики, немецкую речь и звуки стрельбы люди в форме полицаев ведут женщин к мемориалу - на "казнь".

Затем к участницам выбегают другие люди с красными лентами и бегают вокруг, имитируя пламя. При этом аудио, звучащее на фоне, похоже на фрагмент из фильма.

В программе мероприятий, опубликованной на сайте областной газеты "Витебские вести", говорится, что реконструкция называлась "Помните, люди" и была организована "для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района".

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Автор: Катерина Комолова