В самом же центре белорусской столицы начались массовые задержания демонстрантов.

Лингвистический университет в Минске перекрыли силовиками – после того, как студенты вышли на улицы с протестами за переизбрание президента Беларуси. При этом в самом заведении, как и за дверью, оказались десятки молодых людей.

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Соответствующие фото и видео появились в Telegram-каналах белорусских изданий.

На одном из видео представитель администрации заявил, что вуз предупредили: если студенты не успокоятся, силовики зайдут внутрь.

По словам одного из студентов, молодежь собралась у главного здания вуза с протестом. Однако когда подъехали силовики, администрация пыталась закрыть проходную, чтобы студенты не смогли в случае задержаний забежать в помещение.

«В итоге одни студенты не могут выйти и пойти домой, другие студенты не могут спрятаться в университете. Здесь просто стояли сотрудники ОМОНа и не пускали. Когда сотрудники ОМОНа отошли, к зданию начали запускать по одному», – сказал парень.

В самом же центре белорусской столицы начались массовые задержания демонстрантов. Однако акция протеста студентов лишь усиливается: СМИ сообщают об объединении нескольких колонн молодежи.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже по многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли согласия применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

Глава украинского МИД Николай Кулеба заявил, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова содействовать урегулированию ситуации в этой стране. При этом Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в стране.

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Автор: Яна Ставская