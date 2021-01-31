Жители Беларуси проводят локальные акции протеста, в частности – против признания национального бело-красно-белого флага экстремистским.
Читайте такжеЛукашенко обозвал Навального "немецким протестуном"Об этом сообщает TUT.by.
Так, жители Жлобина Гомельской области вышли на акцию солидарности и развернули длинный бело-красно-белый флаг. Жители Курасовщины в Минске вышли на марш с бело-красно-белыми флагами.
Также сообщается, что за петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписалось уже более 50 тыс. человек.
При этом в Минске, хотя политические акции сегодня там не проходят, спецслужбы продолжают проводить задержания. Днем в воскресенье на проспекте Независимости задержали несколько человек.
"На проспекте Независимости задерживают. Вообще непонятно, почему. При нас из припаркованного бусика выгрузились несколько в масках и задержали двух парней. Они просто шли мимо. Правда, один из силовиков показал удостоверение", - цитирует издание одного из очевидцев.
"Возле Центрального универсама и McDonalds на Октябрьской рандомно задерживают. Люди без символики, просто шли", - отмечает другой очевидец.
Кроме того, днем в воскресенье в Минске была задержана журналистка из Швейцарии Люциа Чирку. По словам правозащитницы Анисии Козлюк, она вместе с мужем и журналисткой шли в кафе. Формальным основанием для задержания стало "участие в протестах". Задерживали их бойцы ОМОНа и люди в штатском.
Что этому предшествовало
- 29 января стало известно, что Генпрокуратура Беларуси собирается признать бело-красно-белый флаг экстремистским.
- По словам ее официальной представительницы Анжелики Курчак, готовится пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики.
Справка УНИАН
- 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности, из Польши, Литвы, Украины и США.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
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