За петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписалось уже более 50 тысяч человек.

Жители Беларуси проводят локальные акции протеста, в частности – против признания национального бело-красно-белого флага экстремистским.

Читайте такжеЛукашенко обозвал Навального "немецким протестуном"Об этом сообщает TUT.by.

Так, жители Жлобина Гомельской области вышли на акцию солидарности и развернули длинный бело-красно-белый флаг. Жители Курасовщины в Минске вышли на марш с бело-красно-белыми флагами.

Также сообщается, что за петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписалось уже более 50 тыс. человек.

При этом в Минске, хотя политические акции сегодня там не проходят, спецслужбы продолжают проводить задержания. Днем в воскресенье на проспекте Независимости задержали несколько человек.

"На проспекте Независимости задерживают. Вообще непонятно, почему. При нас из припаркованного бусика выгрузились несколько в масках и задержали двух парней. Они просто шли мимо. Правда, один из силовиков показал удостоверение", - цитирует издание одного из очевидцев.

"Возле Центрального универсама и McDonalds на Октябрьской рандомно задерживают. Люди без символики, просто шли", - отмечает другой очевидец.

Кроме того, днем в воскресенье в Минске была задержана журналистка из Швейцарии Люциа Чирку. По словам правозащитницы Анисии Козлюк, она вместе с мужем и журналисткой шли в кафе. Формальным основанием для задержания стало "участие в протестах". Задерживали их бойцы ОМОНа и люди в штатском.

Что этому предшествовало

29 января стало известно, что Генпрокуратура Беларуси собирается признать бело-красно-белый флаг экстремистским.

По словам ее официальной представительницы Анжелики Курчак, готовится пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики.

Справка УНИАН

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности, из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Дмитрий Шварц