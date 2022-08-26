Беларуская армия стала более подготовленной для оборонительных операций.

В Беларуси военные учения ВС РБ продлены как минимум до 3 сентября.

Об этом информирует мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что 28 августа станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 27 августа. Только 227 общевойсковой полигон "Борисовский" работает без выходных. Он продлён с 27 августа и до 3 сентября.

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График продленных учений на беларуских полигонах:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 03.09;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 02.09;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 03.09;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 02.09;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 02.09;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 02.09;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 02.09;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 03.09.

Активисты отмечают, что очередное продление учений на неделю с 29 апреля.

"Общее число продлений составило 18 недель. Стоит отметить, что беларуская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", - добавили там.

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