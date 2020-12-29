Смелые попутчики в Австралии помогли спасти от наводнения отца с ребенком.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Компания на машине ехала по отдаленному району, когда дорогу залило наводнение. После ночи в авто двое взрослых решили оставить отца с 10-летним сыном и отправились в соседний городок за помощью.
Они шли полсуток, в конце концов добрались до расположенного в полусотне километров полицейского участка. МЧСники на вертолете быстро разыскали захваченное наводнением авто и освободили пассажиров. Те не пострадали и оправляются от происшествия.
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