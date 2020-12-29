Компания на машине ехала по отдаленному району, когда дорогу залило наводнение.

Смелые попутчики в Австралии помогли спасти от наводнения отца с ребенком.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Компания на машине ехала по отдаленному району, когда дорогу залило наводнение. После ночи в авто двое взрослых решили оставить отца с 10-летним сыном и отправились в соседний городок за помощью.

Они шли полсуток, в конце концов добрались до расположенного в полусотне километров полицейского участка. МЧСники на вертолете быстро разыскали захваченное наводнением авто и освободили пассажиров. Те не пострадали и оправляются от происшествия.

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Автор: Олег Давыгора