Как отметил премьер, Австралию больше не будут называть "молодой и свободной".

С 1 января в Австралии изменили слова национального гимна из уважения к истории коренного населения.

Читайте такжеAtlantic Council: 2021 год принесет 10 возможностей включая приближение мира в УкраинеОб этом сообщает BBC News.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон объяснил, что Австралию больше не будут называть «молодой и свободной». В гимне под названием Advance Australia Fair строчку «мы молоды и свободны» заменят на слова «мы едины и свободны».

Моррисон выразил надежду, что эта корректировка создаст «дух единства».

Изменение гимна Австралии: что еще известно

Люди населяли Австралию десятки тысяч лет, прежде чем материк начали заселять английские поселенцы. В последние годы власти страны приложили большие усилия для признания роли коренных народов в культурных и политических событиях.

В декабре регбисты национальной сборной перед тем, как исполнить гимн на английском языке, впервые спели гимн на родном языке народа эора.

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Автор: УНИАН