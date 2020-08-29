В прошлом году Королевский суд Шеффилда установил, что к убийству двух мальчиков 14 и 13 лет причастны их родители.

Британка 35-летняя Сара Баррасс с города Шеффилд, убила двух сыновей и готовила покушение на еще четверых своих детей, которых родила от единокровного брата.

Социальные службы, при этом, характеризовали Баррасс, как примерную и заботливую мать, сообщает Daily Mail.

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Баррасс родила детей от сводного брата Брэндона Мачина. При этом органы опеки считали, что женщина поддерживает родственника, и не знали, что он был отцом ее детей. В отчете социальных служб говорится об отсутствии каких-либо доказательств того, что действия Баррасс и Мачина можно было предугадать.

В прошлом году Королевский суд Шеффилда установил, что к убийству двух мальчиков 14 и 13 лет причастны их родители. Также выяснилось, что они планировали убить и других четверых своих детей. Их пытались отравить смесью лекарств, но замысел не удался. Тогда пара решила утопить одного из них в ванной.

Баррасс и Мачина приговорили к пожизненному заключению. Подать прошение об условно-досрочном освобождении они смогут через 35 лет.

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Автор: Наталия Печиборщ