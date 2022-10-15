Высказывания одного из чиновников в правительстве успели раскритиковать.

Руководитель администрации канцлера Германии Олафа Шольца Вольфганг Шмидт сравнил танки Leopard 2 с нацистскими ракетами "Фау-2" в контексте передачи техники Украине. На этом фоне возник скандал: высказывание чиновника раскритиковала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Соответствующей информацией поделился немецкий портал Spiegel.

"Я хотела бы предложить Вольфгангу Шмидту коллегиальное знакомство с оружием. Тогда он быстро поймет, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и просто неверно", — заявила Штрак-Циммерман в свежем комментарии.

Видео дня

Напомним, в четверг, 13 октября, Шмидт выступил на мероприятии в Берлине, где он отстаивал позицию правительства не отправлять танки Украине для борьбы против российской агрессии. В ходе разговора глава администрации Шольца сообщил, что на Leopard 2 сейчас надеются так же, как нацисты на ракету "Фау-2" в прошлом веке.

"Иногда я склонен называть это V2-синдромом у немцев, что существует чудо-оружие, которое, как по волшебству, делает все возможное. А теперь Leopard 2 [...] — это чудо-оружие, которое положит конец войне", — заявил Шмидт.

Справка УНИАН: V2 в нацистской терминологии расшифровывалось как Vergeltungswaffe 2. Дословно это переводится как "оружие возмездия". Пометка использовалась для маркировки техники и ракет, которые применялись для уничтожения гражданского населения.

Передача танков от Германии Украине: что известно

В ФРГ 23 сентября не смогли проголосовать за предложение Оппозиционного блока ХДС / ХСС касательно поставок танков и другой бронетехники Украине. Коалиция и члены "левой" фракции выступили против.

По словам министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, Берлин договорился с членами НАТО не отправлять танки Украине "в одностороннем порядке".

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", — объяснил отказ поставлять танки Украине Олаф Шольц.

Только 9 октября Ламбрехт сообщила, что наша страна получит 100 обещанных танков от ФРГ, которые находятся в Греции и Словакии. Их передадут в рамках круговых поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: