Президент Кении Ухуру Кеньятта назвал смерть бабушки Обамы большим ударом для нации.

В Кении в возрасте 99 лет умерла сводная бабушка 44-го президента США Барака Обамы.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки, Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие с нежностью называли Мама Сара, но мы ее знали, как Дани или бабушку», - написал в Twitter экс-президент.

Он заверил, что родственники будут скучать по ней и с признательностью вспоминать ее долгую и удивительную жизнь.

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Президент Кении Ухуру Кеньятта назвал смерть бабушки Обамы большим ударом для нации.

«Мы потеряли сильную, добродетельную женщину, матриарха, которая держала вместе семью Обами и была иконой семейных ценностей», - заявил он.

Сара Обама родилась в 1922 году, она была третьей женой дедушки Барака Обамы по отцовской линии. Женщина была мусульманкой, поэтому ее похороны пройдут по исламским традициям.

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Автор: Денис Прядко