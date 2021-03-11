Судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону.

В Черном море затонуло судно "Volgo Balt 179" с 13 моряками на борту. Два человека погибли.

Читайте такжеВ Индонезии автобус с детьми сорвался в пропасть: 27 человек погибли (фото)Об этом пишет HotNews со ссылкой на Grup Servicii Petroliere, которая участвует в спасательной операции.

Двое из 13 граждан Украины, которые находились на борту, погибли. Одного из них нашел спасательный корабль Falcon, а другой все еще в море. Еще одного человека разыскивают.

Сообщается, что судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в румынский порт Констанца. Экипаж корабля состоял из 12 мужчин и одной женщины.

Из 10 спасенных людей одна женщина ранена, но в стабильном состоянии. Отмечается, что спасательные работы проходили в очень плохую погоду. Спасенные находятся в больнице и получают необходимую помощь.

Общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, а длина - 114 метров, сообщает vesselfinder.com. Volgo Balt 179 был построен в 1973 году.

Первая информация, которую News.ro предоставили представители румынского Агентства по спасению человеческой жизни в море, указывала на то, что корабль является российским.

Представители ARSVOM заявили, что корабль затонул в Черном море, примерно в 70 морских милях от порта Констанца. На место происшествия также был отправлен корабль "Артемида", принадлежащий ARSVOM.

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Автор: Людмила Жерновская