Rzeczpospolita: Украинцы возвращаются в Польшу, но за это придется хорошо заплатить

В соседней стране снова растет спрос на работников из Украины, но в этом году придется больше потратить, чтобы их нанять.

Если в апреле в Польшу приехали работать 34 тысячи украинцев, то уже в мае их число выросло втрое - до 94 тысяч.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на Главное управление пограничной службы Польши. И эти же цифры подтверждают агентства, которые занимаются трудоустройством граждан Украины. Восстановлению наплыва мигрантов в соседнюю страну способствует то, что размораживание экономики после карантина совпало с сезонными работами в аграрной сфере.

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"В логистике и аграрной сфере спрос на работников из-за рубежа на 20% выше, чем год назад", - сказал президент агентства EWL Анджей Коркус. Он добавил, что потребность в заробитчанах в ресторанной и гостиничной сфере упала до минимума во время пандемии. В производственных отраслях она тоже сократилась.

Президент агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглот считает, что в Польше сейчас работает примерно на 300-400 тысяч граждан Украины меньше, чем год назад. И главная причина такого сокращения - пандемия. Примерно 200 тысяч украинцев уехали из Польши из-за болезни. Кроме того, приезд сезонных рабочих сейчас затруднен из-за пандемии. Людям приходится проходить 14-дневный карантин после пересечения границы.

"Стоимость приезда работников из Украины сейчас втрое выше, чем в прошлом году", - говорит Инглот. Его компания Personnel Service последнее время нанимала 150-300 украинцев на работу в неделю в потребительской, логистической сфере, а также на производстве бытовой техники.

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Для этого приходится покрывать расходы за проезд автобусами и прохождение карантина. Еще дальше зашла компания Gremi Personal, которая с мая организует чартерные рейсы для рабочих из Украины. В субботу в Варшаве приземлится самолет с уже второй группой из 185 украинцев, которые будут работать в сфере электроники, логистики, а также в потребительской сфере.

"Спрос на рабочую силу велик и растет", - говорит генеральный директор Gremi Personal Томас Бодевич, который добавляет, что главной проблемой остаются ограничения в пересечении границ.

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