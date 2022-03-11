Джо Байден заявил, что США продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Президент США Джо Байден выразил решимость Соединенных Штатов продолжать поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии и подчеркнул, что Украина "никогда-никогда" не станет победой для российского президента Владимира Путина.

Об этом Байден сказал перед переговорами с колумбийским лидером Иваном Дуке в Белом доме, сообщает "Голос Америки".

"Украина никогда-никогда не обернется победой для Путина", - подчеркнул американский президент.

"Я считаю, что Соединенные Штаты и народы всего мира будут продолжать поддерживать украинский народ, который защищает свою страну", - добавил Байден.

Он напомнил, что на сегодняшний день США уже выделили миллиард долларов в помощь Украине в области безопасности.

"И новые поставки оборонительного снаряжения направляются туда прямо сейчас", - сказал президент США.

Он добавил, что введенные Соединенными Штатами экономические санкции "подрывают экономику России, и рубль уже потерял половину своей стоимости".

Российско-украинская война

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.

В течение дня оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В связи со значительными потерями личного состава и снижения темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ.

Также отмечается, что на Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на стороне украинских военных и заставили корабли оккупантов вернуться на военно-морские базы и пункты базирования.

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