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Разорвало на части: появилось видео ликвидации российского генерала в Сирии (видео 18+)

07:00, 22 августа 2020
Мир
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Генерал был ликвидирован при помощи СВУ / скриншот из видео

Видео с места инцидента появилось в Telegram-канале «Вестник Дамаска».

На записи видно, что колонна техники остановилась на дороге, где в засаду попал конвой правительственных сил. Вдоль военных машину проходят несколько военных и общаются на русском языке. Через какое-то время срабатывает самодельное взрывное устройство, вследствие чего генерала разрывает на части.

Во время взрыва ранения получили еще несколько российских и сирийских военнослужащих в провинции Дейр-Эз-Зор.

Внимание! На кадрах присутствуют сцены насилия, поэтому видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой!!!

Ликвидация генерала РФ: что известно о Гладких

  • Ликвидированный в Сирии генерал представлен к государственной награде посмертно, сказано в сообщении Минобороны РФ.
  • На сайте Кремля в 2016 году имя Вячеслава Гладких появилось в указе президента о присвоении воинских званий.
  • На сайте Минобороны генерал-майор Гладких в последний раз упоминался в сентябре 2019 года, в новости о завершении окружного этапа всеармейских соревнований среди командиров в Восточном военном округе.

Война в Сирии: участие России

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Автор: Денис Прядко

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