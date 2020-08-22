Разорвало на части: появилось видео ликвидации российского генерала в Сирии (видео 18+)

На записи видно, что колонна техники остановилась на дороге, где в засаду попал конвой правительственных сил.

Момент ликвидации генерал-майора России Вячеслава Гладких в Сирии попал на видео.

Видео с места инцидента появилось в Telegram-канале «Вестник Дамаска».

На записи видно, что колонна техники остановилась на дороге, где в засаду попал конвой правительственных сил. Вдоль военных машину проходят несколько военных и общаются на русском языке. Через какое-то время срабатывает самодельное взрывное устройство, вследствие чего генерала разрывает на части.

Во время взрыва ранения получили еще несколько российских и сирийских военнослужащих в провинции Дейр-Эз-Зор.

Внимание! На кадрах присутствуют сцены насилия, поэтому видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой!!!

Ликвидация генерала РФ: что известно о Гладких

Ликвидированный в Сирии генерал представлен к государственной награде посмертно, сказано в сообщении Минобороны РФ.

На сайте Кремля в 2016 году имя Вячеслава Гладких появилось в указе президента о присвоении воинских званий.

На сайте Минобороны генерал-майор Гладких в последний раз упоминался в сентябре 2019 года, в новости о завершении окружного этапа всеармейских соревнований среди командиров в Восточном военном округе.

Война в Сирии: участие России

Около 100 российских военных частной военной компании "Вагнер" были ликвидированы под сирийским Дейр-Эз-Зор в начале февраля 2018 года в результате боя против сил международной коалиции, которые возглавляет командование США. Впрочем, Россия не просто опровергала информацию о потерях, но и подделывала свидетельства военных о смерти.

В конце февраля 2019 года трое военнослужащих Вооруженных сил России были ликвидированы в Сирии.

В феврале 2020 года в Сирии в районе Алеппо были ликвидированы четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России.

В марте этого года эксперты ООН представили доклад, в котором говорится о причастности России к военным преступлениям в Сирии.

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Автор: Денис Прядко