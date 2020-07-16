Business Insider: Россия использовала данные разведки США для убийства чеченцев в Европе

Администрация Трампа передавала информацию о чеченских диссидентах, надеясь улучшить отношения с Кремлем.

Россия постоянно пользовалась политикой США об усиленном обмене информацией, чтобы преследовать чеченских диссидентов. Об этом рассказали правоохранители и представители разведывательных управлений нескольких стран Европы.

Эта российская практика началась после того, как администрация Дональда Трампа одобрила политику о передаче большего количества секретной информации России, надеясь таким образом улучшить отношения. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания рассказали, что Москва постоянно просила информацию о тех, кто сбежал от правления Рамзана Кадырова. США же почти не получали информации от российской стороны.

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То, что Россия преследует и убивает чеченских диссидентов, а также иногда добивается помощи Запада в этом, стало "всем известной тайной". Чиновники, с которыми пообщались журналисты Business Insider, подтвердили существование договоренностей между Россией и США. Хотя первым о них рассказал бывший разведчик США в интервью для блога JustSecurity. По его словам, его коллеги считали договоренности бессмысленными, но все равно выполняли приказ администрации Трампа.

"Белый дом постоянно подталкивал отдел борьбы с терроризмом к сотрудничеству с Москвой, несмотря на распространенное убеждение разведывательных управлений в том, что такое сотрудничество будет односторонним и лишь напрасной тратой времени и энергии", - сказал бывший офицер разведки США Марк Полимеропулос.

Договоренности между Вашингтоном и Москвой привели к аресту нескольких человек, которых обвинили в планировании терактов в Санкт-Петербурге. Однако, собеседники издания рассказали, что Россия пыталась сохранять односторонних характер договоренностей, используя их только в своих целях. Москва чаще всего присылала запросы о передаче информации о местах пребывания чеченцев и других российских мусульманских диссидентов. В частности, речь шла о людях, которые бежали от войн в Чечне и попросили политическое убежище в Европе.

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"Россияне постоянно злоупотребляли процессом обмена информацией, засыпая нас спамом с запросами о местах нахождения людей, которые были под защитой полиции из-за российской угрозы", - сказал изданию неназванный представитель полиции Франции.

Издание не называет имя французского полицейского. Однако, добавляет, что он занимается расследованием убийства Имрана Алиева - блогера, который жил под защитой полиции в Бельгии и выступал против Путина и Кадырова.

"По российской логике, любой чеченец, который хочет независимости от Москвы или выступает против Кадырова - исламский террорист, такой же, как и члены "Исламского государства". Поэтому их нужно убивать", - пояснил французский полицейский.

Больше десятка чеченских активистов были убиты в Европе с 2004 года. При этом, в этих преступлениях подозревают россиян или чеченцев, связанных с российской разведкой или с силами, подконтрольными Кадырову. Другой представитель военной разведки НАТО тоже подтвердил такую природу российской активности.

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По его словам, в НАТО ограничили сотрудничество с США в некоторых сферах через американскую приближенность к России. В частности, многие союзники боятся, что американские чиновники передадут Кремлю их разведывательные данные.

"Я не хочу сказать, что мы отстранили американцев от всего. Но мы точно заметили очень очевидную утечку разведывательных данных в руки россиян в 2017 году. Именно поэтому ключевые мероприятия защиты разведывательной информации были введены. Нельзя всегда рассчитывать, что твои друзья сохранят тайны", - сказал неназванный разведчик.

Он также добавил, что Россия передала Западу очень мало информации о русских, которые воюют в Сирии. Хотя граждан РФ на этой войне больше, чем представителей любой арабской страны.

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