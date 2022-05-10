Фактически американский лидер назвал российского диктатора заложником этого конфликта.

У президента РФ Владимира Путина нет возможности выйти из войны с Украиной.

Об этом заявил президент США Джо Байден, информирует Reuters.

По мнению американского лидера, Путин очень осмотрителен. Байдена беспокоит, что "сейчас у него (Путина - УНИАН) нет выхода". Президент США отметил, что пытается понять, как это решить.

Байден также заявил, что Путин ошибочно думал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и ЕС. Вместо этого США и союзники сплотились и пришли на помощь Украине.

Как сообщал УНИАН, 9 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Закон позволит США оперативно предоставлять Украине оружие для защиты от агрессии России путем сокращения бюрократической волокиты. Кроме того, мы получим финансовую помощь в гораздо большем объеме, чем было раньше. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

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