Сейчас спецслужбы выясняют, действительно ли на видео жительница села на Львовщине и не помогает ли она агрессору.

Украинка Илона, уроженица Львовской области, могла работать либо гувернанткой, либо прислугой в семье пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. А возможно, она до сих пор помогает агрессору.

Как пишет издание "Сегодня", украинку якобы заметили в парижской квартире дочери Пескова Елизаветы.

А "вычислить" девушку смог около двух лет назал нардеп Алексей Гончаренко. Он пришел в квартиру Елизаветы Песковой на проспекте Виктора Гюго в Париже. Дверь открыла девушка и представилась родственницей семьи. Но, скорее всего, она работала у Песковых.

После того, как нардеп опубликовал видео с девушкой в сети, жители одного из населенных пунктов Самбирского района Львовской области узнали в ней свою односельчанку.

"Как только увидели это видео, то узнали на нем Илону. Теперь опасаемся, как бы она не помогала России в агрессии против Украины. Ведь она работала, а может и до сих пор работает у Песковых", – говорят в комментарии "Сегодня" в селе.

По данным издания, сейчас спецслужбы выясняют, действительно ли на видео жительница села на Львовщине и не помогает ли она агрессору.

Ранее дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова - Елизавета Пескова назвала санкции, введенные против нее, "необоснованными и несправедливыми".

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