У берегов Сирии обстреляли иранский танкер, погибли по меньшей мере три человека. Атака предположительно была осуществлена с помощью дрона.
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Об этом сообщает The Guardian. По информации Сирийского центра мониторинга прав человека, в результате атаки были убиты трое сирийцев. Двое из них – члены экипажа корабля.
Сирийское проправительственное агентство Sana сообщило, что на корабле возник пожар в результате предположительно обстрела с дрона, со стороны ливанских территориальных вод.
Отмечается, что атака произошла после того, как в четверг в результате ударов Израиля был убит сирийский офицер, а три солдата - ранены.
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