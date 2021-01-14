Вместе с тем Джек Дорси считает это решение правильным.

Глава Twitter Джек Дорси назвал решение о блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа правильным, но и таким, которое создает опасный прецедент.

Читайте такжеПалата представителей США объявила импичмент ТрампуОб этом он написал на своей странице в микроблоге.

«Я не праздную и не горжусь тем, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа, и тем, что мы оказались в такой ситуации. Мы приняли это решение после четкого предупреждения и на основании лучшей имеющейся у нас информации об угрозах физической безопасности в твиттере и за его пределами», - написал он.

При этом глава Twitter признал «явные и очевидные» последствия действий компании, которые, по его мнению, разделяют общество и говорят о неспособности соцсети содействовать здоровой дискуссии.

«Это создает прецедент, который, как мне кажется, опасен: власть отдельного человека или корпорации становится выше части глобальной общественной дискуссии», - добавил Дорси.

Блокировка аккаунтов Трампа: что известно

Аккаунт Трампа в микроблоге был навсегда заблокирован после штурма Капитолия сторонниками американского лидера 6 января.

В компании сочли, что Трамп призывал участников митинга в свою поддержку к беспорядкам и провоцировал насилие.

Заблокированными до истечения срока полномочий (20 января) будут также его аккаунты в Instagram, Facebook и на YouTube.

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Автор: Катерина Шварц