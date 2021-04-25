Турецкая сторона напомнила о решении ЕСПЧ, согласно которому тема событий 1915 года открыта для обсуждений.

Анкара не признала и решительно осудила заявление президента США Джо Байдена по геноциду армян 1915 года.

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Как сообщает "Анадолу", об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в ответ на заявление президента США. Байден в своем заявлении назвал события в Османской империи 1915 года геноцидом.

В турецком заявлении говорится, что высказывания главы Белого дома "не имеют под собой никаких научных и законных оснований и далеки от исторических реалий".

«Ни одно из условий, которые согласно международному праву могли бы стать основанием для использования термина «геноцид» в контексте событий 1915 года не имело место быть. Отношение к событиям 1915 года не может и не должно меняться в зависимости от внутриполитических процессов и настроений политиков. Подобная позиция может привести лишь к грубому искажению истории», - говорится в сообщении МИД Турции.

Турецкая сторона напомнила о решении ЕСПЧ, согласно которому тема событий 1915 года открыта для обсуждений.

"Президент США не имеет ни правовых, ни нравственных полномочий выносить решения по историческим вопросам. Заявление Джо Байдена не имеет никакой значимости", - говорится в заявлении.

«Анкара никогда не избегала оценок своей истории. Однако ни США, ни какая-либо другая страна, не имеют права поучать Турцию по данному вопросу. Призываем президента США исправить допущенную грубейшую ошибку, не идти на поводу у кругов, стремящихся использовать исторические утверждения для углубления вражды, и вместо этого поддержать практические шаги по обеспечению мира в регионе», - заявили в турецком МИД.

Заявление Байдена по геноциду армян

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Об этом говорится в заявлении Байдена ко Дню памяти жертв геноцида армян 24 апреля.

Он стал первым президентом США, использовавшим этот термин в ходе выступления в День памяти жертв геноцида армян.

Геноцид армян в Османской империи

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения на территориях, подконтрольных Османской империи. По различным данным, с 1915 по 1923 год было убито около 1,5 млн армян.

Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент. В Турции отрицают геноцид.

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Автор: Дмитрий Захаров