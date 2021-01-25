Об этом решении объявили перед торжественной присягой министра обороны Ллойда Остина.

Президент США Джо Байден отменил запрет на службу трансгендеров в Вооруженных силах, который ранее ввел Дональд Трамп.

Читайте такжеБайден намерен назначить трансгендера помощником министра здравоохраненияОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Об этом решении объявили перед торжественной присягой министра обороны Ллойда Остина.

"Я действительно верю... что если вы в состоянии, и вы квалифицированы для прохождения службы, и вы можете поддерживать стандарты, вам следует разрешить проходить службу", - отметил Остин.

В 2017 году трансгендеры получили право служить в Вооруженных силах США по указу бывшего президента Барака Обамы. В 2017 году Трамп отменил это разрешение.

Позиция Ллойда Остина относительно Украины

19 января на слушаниях комитета Сената США по вооруженным силам Остин заявил, что поддерживает предоставление Украине летального вооружения. По его словам, это должно оставаться приоритетом для США.

Остин сказал, что намерен активно оценивать оборонные потребности Украины и в случае необходимости делать соответствующие изменения для оказания помощи ВСУ.

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Автор: УНИАН