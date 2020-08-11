На митингах в Беларуси заметили "титушек" (фото, видео)

По информации источников, вместе с силовиками они избивают мирных жителей городов.

На митингах в Беларуси в рядах силовиков заметили людей с атрибутами, характерными для "титушек".

Об этом пишет Телеграм-канал Nexta live.

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"Мы покадрово просмотрели видео, на котором видно, как в одном из дворов каратели избивают парня, просто сидящего на лавочке. И заметили интересное. В левой части кадра, наравне с космонавтами, с дубинкой в руках бежит неизвестный в майке, спортивных штанах и белых кроссовках. Это уже открытое использование бандитов?", - написали авторы публикации.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

Позже в ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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