Главным несчастьем для человечества в этом году была беспомощность, связанная с пандемией, пишет Times.

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории. По словам кинокритика Стефани Захарек, если бы этот год был фильмом, зрители захотели бы выключить его уже через 20 минут.

Читайте такжеПочти 80% украинцев поддерживают идею массового тестирования на COVID-19Главным несчастьем для человечества в этом году была беспомощность, связанная с пандемией, пишет Time.

Захарек отметила, что в истории США были годы и похуже, тем более худшие годы случались в мировой истории, "однако большинство из ныне живущих никогда не видели такого года, как этот".

Большой проблемой стала безработица, экономический и гуманитарный кризис, пожары в Австралии и протесты в США.

"Люди не сдались и выстояли. В Америке не всегда может быть солнечно. Иногда нам приходится переживать самый темный час перед рассветом", - написала Захарек.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZpic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН