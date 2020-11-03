Задержание проводила группа спецназа подразделения "Кобра".

В австрийском городе Линц задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене.

Читайте такжеПосле терактов в Вене по всей Австрии закрыли синагогиОб этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Отмечается, что задержание проводила группа спецназа подразделения «Кобра» и агенты федерального ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом.

При задержании подозреваемого сотрудники спецслужб не открывали огонь, по данным газеты, он был застигнут врасплох.

Также сообщается, что вместе с мужчиной были задержаны одна или две женщины.

Теракт в Вене 2 ноября: что известно

Около 20:00 2 ноября по местному времени в центре Вене прозвучали первые выстрелы. Стрельба велась сразу в шести разных местах, включая места рядом с еврейским центром и синагогой.

По состоянию на 15:00 3 ноября сообщается о пяти жертвах теракта и 17 пострадавших. Одного из террористов застрелили (20-летний гражданин Австрии; в 2019 году суд приговорил его к тюремному сроку за попытку отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне «Исламского государства»).

Силовики уже задержали несколько подозреваемых, одного из них СМИ называют известным исламистом.

Президент назвал произошедшее самой жестокой террористической атакой в новейшей истории страны.

Ответственность за теракт взяли на себя джихадисты, которые таким образом отплатили Австрии за участие в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

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Автор: Катерина Шварц