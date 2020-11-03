Премьер обещает, что Австрия будет защищать свою демократию, фундаментальные права и либеральный образ жизни.

В Австрии объявили три дня траура после теракта в Вене, который произошел накануне.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В обращении к нации премьер Австрии Курц отметил, что это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами.

«Наш враг - исламистский терроризм - хочет не только вызывать смерти и боль, он хочет разделить наше общество», - сказал Курц и пообещал, что Австрия будет защищать свою демократию, фундаментальные права и либеральный образ жизни.

Теракт в Вене: что произошло

Вечером 2 ноября в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли огонь по людям, которые сидели в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба.

Погибли три человека, включая одного из преступников. Не менее 15 человек ранены.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Розыскная операция продолжается. Точное количество нападавших пока не называется.

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Автор: Леся Лещенко