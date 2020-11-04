После атаки были задержаны связанные с преступником люди, им от 18 до 28 лет.

Террорист, который расстреливал людей на улицах Вены 2 ноября, действовал в одиночку. Эта версия подтверждается видеозаписями с места событий.

Читайте такжеПо делу о теракте в Вене задержаны 14 человекТакое заявление сделал глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает Reuters.

По словам министра, злоумышленник до нападения идеально обхитрил программу дерадикализации.

Нехаммер также сообщил, что после атаки были задержаны связанные с преступником люди, им от 18 до 28 лет. по его словам, все взятые под стражу имеют миграционные корни, некоторые из них до сих пор являются гражданами других стран.

Теракт в Вене 2 ноября: что известно

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Автор: Катерина Шварц