Террорист, который расстреливал людей на улицах Вены 2 ноября, действовал в одиночку. Эта версия подтверждается видеозаписями с места событий.
Читайте такжеПо делу о теракте в Вене задержаны 14 человекТакое заявление сделал глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает Reuters.
По словам министра, злоумышленник до нападения идеально обхитрил программу дерадикализации.
Нехаммер также сообщил, что после атаки были задержаны связанные с преступником люди, им от 18 до 28 лет. по его словам, все взятые под стражу имеют миграционные корни, некоторые из них до сих пор являются гражданами других стран.
Теракт в Вене 2 ноября: что известно
- Теракт в Вене произошел поздно вечером 2 ноября. В результате погибли мирные жители, нападавший был застрелен полицией.
- Операция по поиску других преступников продолжалась всю ночь.
- Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «отвратительной террористической атакой».
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