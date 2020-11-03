По меньшей мере один из террористов смог убежать / фото REUTERS

Число погибших в результате теракта в Вене выросло двух. Еще 15 человек пострадали, их госпитализировали.

Об этом в эфире телеканала ORF сообщил мэр столицы Михаэль Людвиг.

Ранее сообщалось о погибшем мужчине. Второй же жертвой стала женщина, которая умерла в больнице от полученных ранений. Кроме этого, был убит один из нападавших, о чем сообщалось ранее.

По данным портала SITE Intelligence Group, к нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты. По данным ресурса, джихадисты заявили, что атаки в Вене стали «платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции» по борьбе с ИГИЛ.

Известно, что по меньшей мере один из террористов смог убежать.

Как заявил представитель МВД Гаральд Зерес в эфире ORF, в связи с терактом в Вене меры безопасности усилены на территории всей Австрии, в том числе на границах. Власти призывают жителей Вены и других городов страны не выходить на улицу без необходимости. Также во вторник в Вене отменили занятия в школах.

Как сообщает Reuters, канцлер Австрии Курц заявил, что армия берет под охрану городские объекты, пока полиция занимается антитеррористической операцией. По его словам, преступники были очень хорошо вооружены и профессионально подготовлены.

Читайте такжеСтрельба в Вене: часть нападавших задержали, спецоперация продолжается (видео)

Стрельба в Вене: что известно

  • Изначально сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу возле синагоги в центре столицы Австрии. Впоследствии стало известно, что стрелок действует не один.
  • Было произведено несколько выстрелов, и один из преступников, как утверждалось, подорвался с помощью пояса со взрывчаткой. 
  • Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию сообщали о семи жертвах. 

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко