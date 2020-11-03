Второй жертвой стала женщина, которая умерла в больнице от полученных ранений.

Число погибших в результате теракта в Вене выросло двух. Еще 15 человек пострадали, их госпитализировали.

Об этом в эфире телеканала ORF сообщил мэр столицы Михаэль Людвиг.

Ранее сообщалось о погибшем мужчине. Второй же жертвой стала женщина, которая умерла в больнице от полученных ранений. Кроме этого, был убит один из нападавших, о чем сообщалось ранее.

По данным портала SITE Intelligence Group, к нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты. По данным ресурса, джихадисты заявили, что атаки в Вене стали «платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции» по борьбе с ИГИЛ.

Известно, что по меньшей мере один из террористов смог убежать.

Как заявил представитель МВД Гаральд Зерес в эфире ORF, в связи с терактом в Вене меры безопасности усилены на территории всей Австрии, в том числе на границах. Власти призывают жителей Вены и других городов страны не выходить на улицу без необходимости. Также во вторник в Вене отменили занятия в школах.

Как сообщает Reuters, канцлер Австрии Курц заявил, что армия берет под охрану городские объекты, пока полиция занимается антитеррористической операцией. По его словам, преступники были очень хорошо вооружены и профессионально подготовлены.

#Nizza. #Paris. #Wien.

Es zieht sich eine Blutspur durch Europa.



Schuld ist eine hasserfüllte Ideologie die aus dem Islam geboren wurde. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen und Islamismus und den wuchernden politischen Islam endlich auch in Deutschland konsequent bekämpfen. pic.twitter.com/WNFkJdLEr0 — Linnéa Findeklee (@klee_lina) November 2, 2020

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Стрельба в Вене: что известно

Изначально сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу возле синагоги в центре столицы Австрии. Впоследствии стало известно, что стрелок действует не один.

Было произведено несколько выстрелов, и один из преступников, как утверждалось, подорвался с помощью пояса со взрывчаткой.

Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию сообщали о семи жертвах.

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Автор: Денис Прядко