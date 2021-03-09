36-летнего алжирца также подозревают в членстве в террористической группировке "Исламское государство".

В итальянском городе Бари полиция задержала 36-летнего алжирца, которого подозревают в членстве в террористической группировке "Исламское государство" и причастности к теракту в 2015 году в Париже.

Читайте такжеПриревновал невесту: в Мадриде водитель "скорой" убил медбратаОб этом сообщает DW со ссылкой на итальянскую полицию.

Подозреваемый, как полагают, передал поддельные документы террористам, которые атаковали в ноябре 2015 года в Париже концертный зал "Батаклан" и ресторан недалеко от стадиона "Стад де Франс". В результате нападения тогда погибли 130 человек, около 350 человек были ранены.

Итальянская газета La Repubblica назвала имя подозреваемого - Атмане Туами. Следователи установили, что он вместе с двумя братьями был членом ячейки "Исламского государства", которая действовала в Бельгии и Франции.

По данным итальянских СМИ, Туами уже находится в тюрьме в Бари, куда он попал за использование фальшивых документов.

Теракты в Париже в 2015 году

Теракты в Париже и его пригороде произошли поздно вечером в пятницу 13 ноября 2015 года.

Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале "Батаклан".

Жертвами теракта стали 130 человек и более 350 были ранены.

В Министерстве юстиции Франции заявили, что бельгиец Уссама Атар был идейным вдохновителем терактов в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года.

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Автор: Тамара Отовская