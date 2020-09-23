Тайная инаугурация Александра Лукашенко стала вынужденным шагом, поскольку публичный формат вызвал бы бурную негативную реакцию.
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Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.
"У него выхода нет. Он понимает, что публичная инаугурация с гостями, с какими-то большими праздниками вызвала бы негативную реакцию прямо сейчас у жителей Минска. А так, я только что читал "Нехта", они созывают людей на 18:00 выразить свое отношение по поводу этой инаугурации", - сказал политолог.
Голобуцкий считает, что Лукашенко будет "держаться до последнего", а сроки, когда с ним можно было договориться, уже истекли.
"Конечно же, он не уйдет, он будет держаться до последнего, и чем дольше по времени это будет длиться, тем сильнее он будет держаться. Договариваться на более-менее нормальных условиях он мог только в начале, о своем уходе, а сейчас усиливается. Лукашенко будет пробовать загнать протест репрессиями, другого способа доказать прежде всего России, что он контролирует ситуацию, у него нет. Он сделал этот шаг, чтобы закончился вопрос с его легитимностью, теперь надо сделать все, чтобы протест перешел в подпольную часть", - сказал Голобуцкий.
Протесты в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- По данным белорусских СМИ, сегодня, 23 сентября, в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.
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