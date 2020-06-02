Доверие к Путину рухнуло. Стоит ли этому радоваться

Тарас Семенюк

Согласно последним опросам российского Левада-центра, рейтинг президента РФ Владимира Путина упал за последние четыре года до нового минимума. Доверие к нему выразили лишь 25% россиян. Серьезный сигнал. Но стоит ли Путину действительно бояться за свою карьеру?

Ведь главный вопрос в том, будут ли готовы те 75% россиян, которые не доверяют политике своего президента, к протестам на «Красной площади». И заставят ли они уйти хозяина Кремля. Скорее всего - нет.

Главным инструментом повышения рейтинга Путина всегда была пропаганда

Все массовые протесты в Москве и других российских городах, которые мы видели ранее, не приводили к серьезным изменениям в политической схеме верхушки России. Путин и дальше побеждал на выборах.

Более того, каждый раз, как только рейтинг российского президента падал, в информационном пространстве появлялись истории или об успехах российских военных в горячих точках планеты, или о всемирном заговоре против россиян. То есть, главным инструментом повышения рейтинга Путина всегда была пропаганда, которая давно доказала свою эффективность не только внутри РФ, но и на внешнем уровне.

«Телевизионная война» не нуждается в реальности, она ее создает. Более того, в некоторых случаях она превосходит саму реальность, она становится более реальной, чем сама реальность. А работает пропаганда довольно просто: выбирает нужные факты, лишает их реального контекста и наделяет их контекстом, необходимым «заказчику».

Отдельно следует сказать, что информационная кампания по усилению роли и значимости президента России, как правило, демонстрируется во внешней политике. Ведь «империя» живет «завоеванием» новых территорий. И не всегда это завоевание происходит с помощью войск. Иногда достаточно информационного воздействия.

Идеологией Кремля, особенно на макроуровне, является «русский мир», как основа программы постимперской страны. И для успешной реализации этой «идеи» нужен сильный режим, который будет способен воплотить этот «проект» в жизнь.

Путин не просто не планирует никуда идти, а стремится к абсолютной власти

К сожалению, мы в Украине часто подвергаемся влиянию информационных потоков. Поэтому и падение рейтинга Владимира Путина сразу конвертируем в автоматическое свержение его режима, или мечту, что он, измученный совестью, уйдет сам. Но в действительности все это не имеет никакого отношения к реальности.

Путин не просто не планирует никуда идти, а стремится к абсолютной власти. Как известно, изменениями в Конституцию РФ, хозяина Кремля хотят оставить у власти пожизненно. И это не вызвало массовых протестов россиян. Поэтому обнародованные «низкие рейтинги» также вряд ли выведут их на улицы с требованием отставки российского президента.

Нам же следует помнить, что жить в иллюзиях - вещь «дорогая», ведь это отвлекает от проблем в нашей стране.

Тарас Семенюк, аналитик KyivStratPro

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