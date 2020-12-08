Ее заметил один из членов партии «Зеленых», который и обратился в правоохранительные органы.

Полиция Германии начала расследование после того, как в офисном здании для законодателей, расположенном рядом с парламентом в Берлине, неизвестные нацарапали свастику.

Об этом сообщает Die Welt.

Пресс-секретарь Бундестага сообщил, что запрещенная в стране свастика была нацарапана на двери одного из лифтов. Ее заметил один из членов партии «Зеленых», который и обратился в правоохранительные органы.

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«Сегодня я ездил в офис, в Бундестаг, чтобы сделать несколько вещей, и (заметил, что - ред.) кто-то нацарапал вот это на двери лифта», - сообщил он в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что в Германии демонстрация нацистской символики запрещена - исключение сделано только для образовательных и художественных целей. Автору рисунка может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

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Автор: УНИАН