В 2020 году стало известно, что РФ хочет открыть военную базу в Судане.

Судан приостановил строительство российской военно-морской базы на побережье Красного моря и заблокирует любое новое размещение военных кораблей России в стране.

Читайте такжеЕвросоюз обвинил Россию и Китай в подрыве доверия к западным вакцинамОб этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на арабские СМИ.

Вопрос должен решить законодательный орган. Россию о решении уже проинформировали.

Россияне в Судане: что известно

В конце ноября 2020 года стало известно, что РФ хочет открыть пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Судане.

О размещении базы Москва договаривалась еще с экс-президентом и диктатором Омар аль-Баширом, которого свергли в 2019 году. Он объяснял это "защитой от агрессивных действий США".

Позже СМИ узнали, что советниками у аль-Башира работали российские политтехнологи, связанные с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. По информации Минфина США, российский бизнесмен также удерживает на территории Судана свою ЧВК "Вагнер".

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Автор: Яна Ставская