Россию о решении уже проинформировали / Фото: REUTERS
Судан приостановил строительство российской военно-морской базы на побережье Красного моря и заблокирует любое новое размещение военных кораблей России в стране.
Читайте такжеЕвросоюз обвинил Россию и Китай в подрыве доверия к западным вакцинамОб этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на арабские СМИ.
Вопрос должен решить законодательный орган. Россию о решении уже проинформировали.
Россияне в Судане: что известно
- В конце ноября 2020 года стало известно, что РФ хочет открыть пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Судане.
- О размещении базы Москва договаривалась еще с экс-президентом и диктатором Омар аль-Баширом, которого свергли в 2019 году. Он объяснял это "защитой от агрессивных действий США".
- Позже СМИ узнали, что советниками у аль-Башира работали российские политтехнологи, связанные с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. По информации Минфина США, российский бизнесмен также удерживает на территории Судана свою ЧВК "Вагнер".
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