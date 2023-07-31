Он прокомментировал решение передать Гааге доказательства военных преступлений РФ.

Приказ президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена передать доказательства военных преступлений РФ в Международный уголовный суд в Гааге говорит о готовности к масштабным арестам политической элиты.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью программе "Аргумент". Он считает, что Штаты ждут больше ордеров на задержание таких субъектов, как Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов и Николай Патрушев.

Первый сигнал говорит о том, что США готовы к масштабным арестам политической элиты РФ. Второй сигнал адресован странам с нейтральной позицией. Главный посыл в том, что Россия не будет существовать в нынешнем виде, поэтому не имеет смысла строить отношения с представителями политической элиты РФ.

А третий сигнал адресован самим россиянам, которые должны задуматься, нужен ли им Путин, нужно ли им оставаться в Украине, отметил Подоляк. "Каждый лично может получить ордер, может получить задержание", - добавил он.

Байден поручил отправить доказательства преступлений РФ в МУС

На днях The New York Time сообщила, что Байден отдал тайное распоряжение о передаче доказательств военных преступлений, совершенных российскими захватчиками в Украине, в Международный уголовный суд.

По данным журналистов, ранее в Минобороны Соединенных Штатов выступали против этого решения, поскольку опасались создания прецедента, который позволит преследовать американских военнослужащих.

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