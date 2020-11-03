МВД Австрии происходящее называет терактом.

Силовики и военные, которые проводят спецоперацию в Вене, задержали четырех террористов в центре австрийской столицы. Накануне вечером там произошла стрельба.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информацию местного телевидения.

Сейчас полиция ищет еще трех злоумышленников, которым удалось скрыться. Известно, что стрельба велась в шести разных локациях Вены. В одном из районов были захвачены заложники в ресторане. МВД страны расценило происходящее как теракт.

На странице в Twitter полиция Вены призвала местных жителей не покидать дома, избегать общественных мест и транспорта.

По данным правоохранителей, при стрельбе погиб один человек, несколько пострадали (в том числе полицейский). Одного из шести стрелков ликвидировали.

Стрельба в Вене - видео

Стрельба в Вене: что известно

Изначально сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу возле синагоги в центре столицы Австрии. Впоследствии стало известно, что стрелок действует не один.

Было произведено несколько выстрелов, и один из преступников, как утверждалось, подорвался с помощью пояса со взрывчаткой.

Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщали о семи жертвах.

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Автор: Юрий Годован