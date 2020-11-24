По предварительной информации полиции, на вечеринке в честь дня рождения пострадали подростки в возрасте от 14 до 19 лет.

В многоквартирном доме в Бруклине, Нью-Йорк, произошла стрельба.

Об этом сообщает The Independent в понедельник, 23 ноября.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. По предварительной информации полиции, на вечеринке в честь дня рождения пострадали подростки в возрасте от 14 до 19 лет.

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Сначала в районе Восточного Нью-Йорка 17-летний парень был ранен в ногу. Второй эпизод произошел около 23:15 в районе Бедфорд-Стайвесант. По данным правоохранителей, он связан с первой стрельбой.

В результате инцидента 20-летняя девушка была госпитализирована и скончалась в больнице. Полицейские разыскивают более одного подозреваемого в стрельбе.

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Автор: УНИАН