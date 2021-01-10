Застрелить стрелка удалось полицейским Эванстона, куда он отправился после бойни в Чикаго.

По меньшей мере четыре человека погибли и еще трое получили тяжелые ранения в результате серии преступлений, совершенных 9 января вооруженным жителем Чикаго (штат Иллинойс).

Об этом сообщает CNN.

В 13:50 по местному времени 32-летний подозреваемый по имени Джейсон Найтенгейл открыл стрельбу на городской парковке в Саус-Сайде, в результате чего погиб 30-летний студент университета Чикаго.

Затем он устроил стрельбу в вестибюле жилого дома, смертельно ранив сотрудницу охраны. Также Найтенгейл выстрелил в голову 77-летней жительнице дома, которая в момент преступления забирала почту. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

После этого преступник направился в соседний дом, где наставил пистолет на своего знакомого и угнал его машину.

Около 15:35 Найтенгейл ворвался в один из местных магазинов, заявив об ограблении. Там он застрелил 20-летнего мужчину и ранил в спину и шею 81-летнюю женщину.

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Примерно через час преступник напал на машину, в которой ехали мать с 15-летней дочерью, тяжело ранив девушку в голову. После этого он вернулся в магазин, на который напал ранее, и обстрелял прибывших по вызову полицейских, врезавшись в их служебную машину.

После этого Найтенгейл направился в город Эванстон, входящий в агломерацию Большого Чикаго. Там в 17:38 он открыл стрельбу в сетевой аптеке CVS, а затем захватил заложницу в соседнем ресторане IHOP. Он выстрелил ей в голову, ее госпитализировали в критическом состоянии. По некоторым данным, позже она умерла.

Полицейские Эванстона, прибывшие по экстренному вызову в аптеку, обнаружили Найтенгейла на парковке поблизости и застрелили его.

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Автор: Денис Прядко