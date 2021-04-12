На юго-западе Парижа неизвестный открыл огонь около больницы Анри-Дюнана. В результате инцидента погиб один человек, еще один был ранен.
Об этом сообщает телеканал BFM.
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Как сообщается, ранение получила сотрудница службы безопасности больницы. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.
Преступник скрылся с места происшествия на скутере.
В настоящее время район оцеплен. Больница Анри-Дюнана является гериатрической больницей, где также был оборудован центр вакцинации против Covid-19.
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