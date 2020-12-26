Стрельба в Берлине - полиция сообщила о 4 раненых / Иллюстрация REUTERS
В Берлине в результате утренней стрельбы в субботу ранены четыре гражданина.
Об этом сообщает Reuters.
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По словам представительницы полиции, четырех пострадавших госпитализировали в больницу в результате столкновения между несколькими людьми в районе Кройцберг.
Никаких признаков политического мотива нет, заявила она.
Ранее столичные спасатели информировали о трех "серьезно пострадавших" граждан.
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