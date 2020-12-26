Никаких признаков политического мотива нет, говорят в полиции.

В Берлине в результате утренней стрельбы в субботу ранены четыре гражданина.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам представительницы полиции, четырех пострадавших госпитализировали в больницу в результате столкновения между несколькими людьми в районе Кройцберг.

Никаких признаков политического мотива нет, заявила она.

Ранее столичные спасатели информировали о трех "серьезно пострадавших" граждан.

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Автор: УНИАН