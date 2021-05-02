В Лондоне в ближайшее время должна состояться личная встреча глав МИД стран G7 - первая такая встреча за два года.

Группа стран «Большой семерки» рассмотрит предложение по созданию общего механизма ответа на российскую пропаганду и дезинформацию.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

В Лондоне в ближайшее время должна состояться личная встреча глав МИД стран G7 - первая такая встреча за два года.

«Когда мы видим всю эту ложь и пропаганду, или фейковые новости, которые появляются тут и там, мы можем не индивидуально, а совместно обеспечить опровержение», - отметил Рааб.

Отмечается, что Великобритания определила Россию как самую большую угрозу своей безопасности, хотя в долгосрочной перспективе считает Китай самым большим вызовом в военном, экономическом и технологическом плане.

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Автор: Дмитрий Захаров