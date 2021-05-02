Группа стран «Большой семерки» рассмотрит предложение по созданию общего механизма ответа на российскую пропаганду и дезинформацию.
Читайте такжеPolitico: Новая война в Украине не должна застать Европу врасплох
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
В Лондоне в ближайшее время должна состояться личная встреча глав МИД стран G7 - первая такая встреча за два года.
«Когда мы видим всю эту ложь и пропаганду, или фейковые новости, которые появляются тут и там, мы можем не индивидуально, а совместно обеспечить опровержение», - отметил Рааб.
Отмечается, что Великобритания определила Россию как самую большую угрозу своей безопасности, хотя в долгосрочной перспективе считает Китай самым большим вызовом в военном, экономическом и технологическом плане.
Вас также могут заинтересовать новости
- Bloomberg пишет о начале третьей волны COVID-19 в РФ, в Кремле опровергают
- Нацсовет оштрафовал телеканал NewsOne за разжигание вражды против евреев
- ФСБ опубликовала информацию о задержании "украинских радикалов": Киев отреагировал
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram