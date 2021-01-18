Они предлагают обсудить этот вопрос на следующей неделе на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Министры иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Эстонии Урмас Рейнсалу выступают за возможность применения санкций Европейского Союза против российских властей из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля.

Об этом говорится в совместном письме Балтийских глав МИД к вице-президенту Еврокомиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозепа Борреля, обнародованном Ринкевичсом в микроблоге Twitter.

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"Мы считаем, что это важно принять дополнительные решительные дипломатические меры с целью усиления давления на официальную российскую власть, которые будут способствовать освобождению Навального", - говорится в письме министров.

Также они выражают убеждение, что вопрос ареста Навального надо обсудить на следующей неделе на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, в том числе "возможное введение дополнительных ограничительных мер".

"Если российские власти будут продолжать нарушать права господина Навального на свободу и безопасность, мы предложим вам подумать над тем, чтобы отложить ваш визит в Москву, запланированный на начало февраля", - отмечается в письме.

Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но он был перенаправлен в «Шереметьево».

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Сегодня суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: Виталий Саенко