Там заявили, что всеми способами будут поддерживать Киев.

Власти США по вопросу обороны Бахмута поддерживают и полностью полагаются на решения ВСУ.

Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, передает издание CNN. Он добавил, что США будут помогать Украине, несмотря на то, какие приоритеты в войне ставит президент Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, не тратит ли украинская власть слишком много времени на отвоевание Бахмута, Кирби сказал, что украинцы все еще "храбро воюют" в этом городе, и бои на этой территории являются "очень жестокими".

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"...Бахмут все еще не захвачен россиянами, поэтому украинцы отдают приоритет этой битве – и россияне четко определили приоритет этой битвы, а мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что президент Владимир Зеленский имеет все необходимое, где бы он ни решил воевать", - пояснил позицию Кирби.

По его словам, речь идет о "разведданных, поддержке, оружии и возможностях" и это то, на чем США будут сосредоточены и в дальнейшем.

Ситуация в Бахмуте

В Бахмуте уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. На взятии этого города оккупанты сосредоточили свои основные силы, однако ВСУ отважно держат город-крепость. От бессилия российские пропагандисты несколько раз даже объявляли, что город уже взят россиянами.

Но на самом деле в ходе боев ВСУ уничтожили значительное количество военной техники и живой силы оккупантов.

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