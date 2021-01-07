Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое влечет за собой смертную казнь.

Судебные органы Ирака заявили, что в четверг был выдан ордер на арест уходящего президента Дональда Трампа в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

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Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое влечет за собой смертную казнь в случае осуждения. Вряд ли это будет осуществлено, но символично в последние дни президентства Трампа, сообщает AP.

Отметим, что это не первый ордер на арест Трампа. Ранее Иран выдал ордер на арест американского президента, и более того - попросил Интерпол помочь в задержании. В Тегеране заявили, что Трамп и еще три десятка политических и военных представителей США приняли участие в убийстве генерала Касема Сулеймани в начале прошлого года. Дональда Трампа, который оказался во главе списка, Тегеран обещает преследовать даже по завершении президентской каденции.

Убийство генерала Сулеймани: что известно

Глава спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января 2020 года. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев.

Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала.

Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке.

В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

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Перевод: Екатерина Лиманская