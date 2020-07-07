США приветствовали санкции Великобритании против России за нарушение прав человека

В Великобритании представили свой санкционный режим и ввели санкции против виновных в убийстве российского юриста Сергея Магнитского.

Государственный секретарь США Майк Помпео приветствовал санкции Великобритании, введении против России за регулярное нарушение прав человека.

Об этом он написал в Twitter.

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«Мы приветствуем введение Великобританией глобального режима санкций в сфере прав человека, который способствует повышению ответственности за серьезные нарушения прав человека. Великобритания является мировым лидером в сфере защиты прав человека и близким партнером США в этой области», - заявил Помпео.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании представили свой санкционный режим и ввели санкции против виновных в убийстве российского юриста Сергея Магнитского.

Санкционные правила учитывают ряд факторов, среди которых, во-первых, речь идет о праве на жизнь, оказавшееся под угрозой убийства или внесудебных казней. Также, во-вторых, право не подвергаться пыткам или насилию либо бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению. И, в-третьих, право быть свободным от рабства, подневольного состояния или принудительного труда.

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